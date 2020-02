Ce test a été réalisé à partir d’une version physique, fournie par l’éditeur, sur PlayStation 4.

Yakuza Remastered : trois jeux, trois avis disctincts

Les trois jeux qui composent The Yakuza Remastered Collection ayant eu droit à leur propre test, on vous invite à consulter les articles dans leur intégralité via les liens ci-dessous. Retrouvez tout de même nos conclusions pour chacun de ces volets.

Yakuza 3 Remastered, le complet

Avec Kiwami, Yakuza 3 Remastered est sans conteste la version la plus complète du jeu de SEGA, avec l’ajout de tout le contenu ôté à l’époque en Occident et qui prend la forme de mini-jeux et quêtes annexes, et il mérite donc le coup d’œil pour tous ceux qui l’avaient loupé à l’époque, rien que pour son scénario prenant. Néanmoins, et malgré son petit lifting graphique, il pourra rebuter les nouveaux venus en raison de son grand âge qui se ressent dans son système de combat ou encore sa réalisation. Bref, on aurait préféré avoir cette version avant…

Yakuza 4 Remastered, le solide

Yakuza 4 était un bon jeu à l’époque, il l’est toujours aujourd’hui, avec ses quatre styles de combat variés et ses intrigues passionnantes. En revanche, contrairement à Yakuza 3, il n’a pas été censuré à l’époque et cette version Remastered ne propose donc pas franchement de nouveautés pouvant pousser les joueurs l’ayant fait il y a des années à ressortir la carte bleue. Une fois de plus, un remaster à conseiller à ceux étant passé à côté sur PS3, à condition de vouloir composer avec des mécaniques et une réalisation vieillottes.

Yakuza 5 Remastered, le massif

Tout comme Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered ne propose pas de véritables nouveautés, hormis évidemment le lifting graphique qui, pour cet opus, se montre bien plus convaincant que sur les deux autres. Une fois encore, on conseillera donc cet épisode à ceux l’ayant loupé à l’époque : ils se retrouveront face à certains éléments un peu vieillots, certes, mais profiteront tout de même d’un contenu massif, de personnages attachants et d’une histoire bien menée, malgré quelques baisses de régime.

Edition limitée cherche bonus désespérément

Si SEGA a décidé de lâcher l’un après l’autre les épisodes de cette Yakuza Remastered Collection sur le PlayStation Store, l’éditeur a depuis longtemps fait connaître son intention de commercialiser une édition physique regroupant les trois jeux, une fois Yakuza 5 Remastered paru. Une édition en « petite quantité » annonçait même SEGA , comme pour donner un peu plus de valeur à ce coffret malheureusement un peu avare en contenu.

Certes, le package cartonné rouge orné du dragon de Kiryu fait son effet, l’occasion est belle d’avoir les trois titres d’un coup sur disques et le digipack à l’intérieur peut compter sur de chouettes illustrations, mais ça s’arrête là. On essaye également de nous vanter la présence d’un véritable faux boitier PS3 aux couleurs de Yakuza 5 mais l’intérêt est franchement limité. On se questionne également sur l’utilité des commentaires (des principaux noms derrière la franchise) un peu trop marketeux imprimés sur l’extérieur du digipack. Ah, il y a aussi un sticker du Ryu Ga Gotoku Studio. Autant dire que pour une édition censée célébrer le quinzième anniversaire de la licence en cette année 2020, c’est franchement un peu léger.