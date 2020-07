CONCLUSION

Sans jamais égaler les maîtres du genre, Superliminal est une belle parenthèse d'une poignée d'heures dans un genre qui peine à se renouveler. Les énigmes trop simples du jeu de Pillow Castle Games n'entachent que très peu une narration habile et séduisante, en dépit d'une sous-exploitation de concepts que l'on aurait souhaité plus approfondis. Reste tout de même quelques séquences vertigineuses et une mise en scène malicieuse comme on en voit que trop rarement !