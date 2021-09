Test de Pat’Patrouille le film : À La Rescousse d’Adventure City

Il est temps pour la Pat Patrouille de prendre une nouvelle dimension. Ryder et les célèbres chiots se sont vus offrir une aventure cinématographique cet été, un film qui a sans surprise droit à son adaptation en jeu vidéo. Une fois encore c’est Outright Games qui s’y colle, avec Drakhar Studios à la réalisation. Et une fois de plus, les (très) jeunes fans de la licence seront ravis de retrouver toute la petite troupe dans ce Paw Patrol, la Pat’Patrouille – le film : À La Rescousse d’Adventure City

Mes amis ils assurent (l’essentiel)

Comme La Super Patrouille sauve la Grande Vallée avant lui, Paw Patrol, la Pat’Patrouille – le film : À La Rescousse d’Adventure City prend la forme d’un jeu de plateformes en 3D dont les X missions à découvrir sont structurées de la même manière. Toutes comportent un séquence à bord d’un véhicule, ainsi que de la plateforme 3D donc, mais aussi une phase finale usant des particularités de chacun des chiots. Ce modèle se veut rassurant pour les jeunes joueurs qui trouvent ainsi sans mal leurs repères, la seule variante étant les chiots jouables (2 par niveau). Les plus grands trouveront probablement l’ensemble répétitif, mais rien de bien méchant.

Dans cette aventure reprenant les moments clés du film (mais pas que), nos amis sont amenés à contrecarrer les plans du Maire Hellinger menaçant la cité d’Aventureville. Si on retrouve Chase, Rocky, Marcus, Ruben, Zuma, Stella et Everest, avec Ryder pour mener la troupe, une petite nouvelle s’invite dans le film. Et donc dans le jeu. Il s’agit de Liberty, une teckel qui intègre la Pat Patrouille en ajoutant une touche choupinette à une bande qui ne manquait déjà pas de charme. D’ailleurs, dans sa globalité, le titre est suffisamment mignon pour convaincre, même si la technique montre des signes de faiblesse (problèmes de son et d’affichage) à plusieurs reprises.

S’il faut 3 bonnes heures pour terminer le jeu, il en faut davantage pour collecter toutes les friandises. Ces dernières sont présentes en nombre dans les niveaux, au joueur de toutes les trouver pour débloquer quelques bonus insignifiants. Reste qu’il s’agit d’un challenge motivant pour les plus jeunes, au même titre que pour les 3 badges à retrouver, dissimulés dans chaque à niveau.

Nouveauté bienvenue, la coopération est de mise dans Paw Patrol, la Pat’Patrouille – le film : À La Rescousse d’Adventure City. À tout moment, il est possible de rejoindre une partie et de seconder le joueur principal. C’est idéal pour ceux qui veulent aider leur bambin et/ou l’accompagner pour un moment de complicité. Idem avec les mini-jeux, simples mais conviviaux.

