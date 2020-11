Test de Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée

La Pat Patrouille en action

Pour cette nouvelle adaptation vidéoludique de la Pat’ Patrouille, l’équipe de Drakhar Studios est allée chercher l’inspiration du côté du film « Mighty Pups, La Super Patrouille« . Comprenez par là que les 13 missions proposées dans le jeu puisent dans les événements du long-métrage, sans pour autant que le jeu ne prenne la peine d’intégrer des séquences extraites du film ou même de proposer un semblant de fil rouge. Ici, dans Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée, on a plutôt l’impression de composer avec 13 épisodes de la série TV, chacun étant d’ailleurs introduit comme tel.

Ce découpage épisodique est finalement une bonne chose, pour une simple raison : il est facile de lancer de temps à autre une mission piochée au hasard, ou alors qui a les faveurs de vos mômes, et de jouer 15-20 minutes maximum avant de passer à autre chose. N’oublions pas que nous sommes en compagnie de joueurs dont la moyenne d’âge se situe entre 5 et 6 ans et que, sans jouer les rabat-joie, il convient de limiter leur accès aux jeux vidéo, même ceux qui sont particulièrement taillés pour eux.

Aucune mission n’est trop dure…

Dans son approche, Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée est en effet très simple d’accès. Au-delà du stick pour contrôler les déplacements de nos chiots, deux boutons suffisent pour passer à l’action avec quelques QTE largement expliqués pour pimenter le tout (lorsque nos héros utilisent leur Super Pouvoir respectif, celui dont ils sont dotés après la chute d’une météorite, et oui !). C’est intuitif et rigolo à mettre en oeuvre pour nos chérubins, à défaut d’être réellement ludique, et sans prise de tête aucune. Autre bonne chose, un mode coop permet à un parent d’accompagner son enfant. Assurément de quoi passer un bon moment en famille.

Et si Chase, Stella, Ruben, Zuma, Rocky, Marcus, Everest et Tracker restent muets dans ce jeu de Drakhar Studios, Ryder profite quant à lui de quelques lignes de dialogues avec sa voix officielle française. Le jeune garçon est là pour expliquer la situation, donner des instructions lors des missions et encourager le joueur dans ses actions. Sur le plan visuel le jeu fait l’essentiel, tous les héros sont reconnaissables et animés avec soin et les chérubins apprécieront les séquences qui s’affichent lorsque les chiots déclenchent leur super pouvoir. Un petit mot également sur les mini-jeux proposés, certains étant simplement extraits des missions principales (phases de vol et de conduite) alors que d’autres permettent de varier les plaisirs (jeu de danse, corde à sauter, parcours d’obstacles etc.)

Ce test a été réalisé à partir d’une version dématérialisée, sur Xbox One X, fournie par l’éditeur.