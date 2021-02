Test de Nioh 2 : The Complete Edition (PC)

Dark Souls. Avec Testé par nos soins sur PlayStation 4 il y a un an, Nioh 2 a tapé un grand coup en gommant les principaux défauts du premier et en apportant une plus-value qui le démarque suffisamment d’un. Avec Nioh 2 : The Complete Edition qui sort sur PC en ce mois de février, on marche donc forcément en terrain conquis.

Master Yokai

Oui, à moins d’avoir complètement raté l’optimisation technique sur PC, il y avait peu de chances que ce Nioh 2 ne suive pas la même critique que sa version PS4. Même si l’on regrette un peu que les mondes ne soient toujours pas entremêlés les uns aux autres, c’est toujours un plaisir de charcuter du Yokai à la pelle, nous faisant par moments perler quelques gouttes de sueur. Et non seulement le dynamisme des combats propres à Team Ninja se révèle toujours présent grâce à cette exigence omniprésente, mais cette suite efface quelques soucis de level-design rencontrés dans le premier, avec des environnements bien plus chiadés que par le passé.

Mais revenons sur l’aspect technique, principal attrait de cette version. Si l’optimisation n’est pas ratée, elle n’est pas non plus la meilleure. Testé sur 2 GPU différents, à savoir une GTX 970 et une 3080, la première citée a tendance à tirer la langue lorsque l’on récupère des orbes d’un cadavre ou lors d’une destruction d’un décor et ce, malgré des options comme les ombres ou les particules calées quasiment au plus bas. On arrivait donc difficilement à atteindre les 35 FPS sur une résolution un peu en-dessous des 1440p, ne donnant pas le plus grand des conforts et n’affichant en outre rien d’extraordinaire à l’écran. En revanche, comme on s’y en doutait, la 3080 ne pose aucun problème pour afficher la configuration maximale de ce Nioh 2 : The Complete Edition, avec un solide 144 FPS affublé sur le côté de l’écran.

Il est donc clair que si l’on souhaite profiter de ce Nioh 2 en 1080P, la carte graphique à utiliser se trouve dans cet énorme gap entre la 970 et 3080. Une 1070 au minimum devrait commencer à faire le nécessaire avec le titre de Tecmo Koei. Pour du 1440p, on recommandera davantage une 2060. Dans le cas contraire, il faudra faire des concessions tant en termes de détails que de résolution pour profiter un tant soit peu de cette Complete Edition qui vaut clairement le détour.

Ce test a été réalisé à partir d’une version dématérialisée, fournie par l’éditeur, sur PC.