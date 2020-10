Test de Mafia : Trilogy (PC, PS4, Xbox One)

Mafia : Definitive Edition, la refonte réussie

Qu’il est fort agréable ce retour dans Lost Heaven. Quelques 18 années plus tard, Mafia brille toujours autant pas ses qualités narratives et son univers mature. Hangar 13 livre une Definitive Edition techniquement à la hauteur de ce qu’on pouvait attendre d’une véritable refonte et propose surtout une version modernisée de belle manière, tant sur le gameplay que sur la structure du jeu.

S’il n’échappe pas à quelques défauts probablement inhérents au jeu d’origine, Mafia : Definitive Edition reste une bien belle occasion de (re)découvrir les péripéties mafieuses de Tommy Angelo.

Mafia II : Definitive Edition, le charme opère

Et si Mafia II avait vieilli comme le bon vin ? En retournant à Empire Bay dans cette Definitive Edition, on s’est retrouvé happé par l’atmosphère qui se dégage du titre. Du bon temps qui compense les choses beaucoup moins reluisantes : checkpoints maladroitement placés, quelques bugs grossiers, conduite discutable et gunfights aussi peu nombreux qu’ennuyeux, autant de défauts que Mafia II : Definitive Edition ne gomme pas.

Ce que ce remaster fait en revanche, c’est passer un coup de polish sur Empire Bay, juste ce qu’il faut pour sublimer une histoire servie de belle manière avec quelques séquences sacrément prenantes. Le cadre idéal pour profiter du récit si vous n’en avez jamais eu l’occasion.

Mafia III : Definitive Edition, c’est plus compliqué

Toujours aussi plaisante sur son aspect narratif, la licence Mafia a toutefois droit à son épisode le moins réussi. Mafia III a beau être réjouissant dans l’ambiance qu’il propose et dans le soucis du détail historique, il n’en reste pas moins redondant à souhait et se montre surtout incapable de varier les plaisirs. Des défauts que cette Definitive Edition du jeu de Hangar 13 ne peut évidemment pas corriger. Elle se montre en revanche copieuse en embarquant trois extensions scénarisées en plus du jeu de base, cela ne rend toutefois pas l’expérience originale plus réussie qu’elle ne peut l’être.

Ce test a été réalisé à partir d’une version dématérialisée, fournie par l’éditeur, sur Xbox One X.