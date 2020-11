Le mois dernier, on poussait la chansonnette sur un Let’s Sing : Queen plaisant mais un peu trop traditionnel. Il est désormais temps de découvrir la véritable nouvelle entrée dans la licence de Ravenscourt et Voxler. Après avoir fait profiter tout notre voisinage de notre sublime timbre de voix, voici notre test de Let’s Sing 2021 : Hits Français et Internationaux . Avec un peu de nouveautés en prime ?

On ne change pas la recette d’un tube…

Avant de crier aux manques de nouveautés (et d’identité, mais c’est une autre histoire) dans Let’s Sing : Queen, il faut être bon joueur et rappeler que l’on saluait en 2020 une série capable de se renouveler avec notamment l’intégration d’un nouveau mode multijoueur plutôt réussi. Sans surprise, ce mode Let’s Party fait son retour dans Let’s Sing 2021 en compagnie de tous les autres modes que l’on connaît bien.

Du karaoké traditionnel dans Classic aux duos de Feat. en passant par le jeu asynchrone en ligne de World Contest, le contemplatif Jukebox et les playlists aléatoires de la Mix Tape 2.0, on retrouve tout ce qui fait le succès de la licence. Ni plus ni moins. Encore une fois, c’est Let’s Party qui tire son épingle du jeu parmi tous ces modes de Let’s Sing 2021. Pour les soirées entre amis, c’est LE mode sur lequel il faut s’appuyer avec son jeu en équipe convivial, ses amusants défis, ses épreuves basées sur la justesse du chant. Un mini-jeu, Pop Chicken, fait même son apparition dans Let’s Party version 2021 : des boîtes mystère à débloquer en chantant mieux que son adversaire afin d’obtenir un avantage pour toute son équipe. La compétition gagne en amusement et c’est tant mieux.

…. mais on l’améliore avec de petites notes

Si l’édition 2020 de Let’s Sing comptait sur le multijoueur pour apporter des nouveautés, Let’s Sing 2021 fait quant à lui le choix du solo. Pour la seconde année consécutive, Ravenscourt et Voxler dotent leur licence d’un peu de fraîcheur, on ne va clairement pas s’en plaindre.

Voici donc Legend, un mode solo dans lequel le joueur affronte tour à tour les avatars gérés par l’IA. Qu’est-ce que ça donne ? Des extraits de chansons sur lesquels il faut obtenir le maximum de bonnes notes pour avoir le droit de se frotter à un avatar IA le temps d’une chanson entière. En cas de succès, un nouvel objet est débloqué pour votre propre avatar. La récompense est maigre, certes, mais les développeurs y voient surtout un mode solo capable de nous donner envie d’investir un peu de notre temps avec un simili-système de progression. L’idée, largement perfectible, est louable.

Tout aussi louable est le nouveau système de chant capable d’apporter des commentaires personnalisés au joueur. Là encore, la mécanique mérite d’être peaufinée dans les futurs volets mais on y voit la volonté de rendre le chant dans Let’s Sing encore plus ludique qu’il ne l’est déjà.

La playlist de Let’s Sing 2021

Le nerf de la guerre dans Let’s Sing 2021 : Hits Français et Internationaux, c’est évidemment sa playlist. Pour cette édition française, 20 chansons francophones côtoient 20 pistes d’artistes internationaux. Côté français, la playlist profite des présences de Kendji Girac, des Frangines, de Clara Luciani, d’Angèle, de M, de Jean-Jacques Goldman et même du Roi Lion (avec « Je voudrais déjà être roi », d’ailleurs on signe de suite pour un épisode spécial Disney…). Une sélection largement contemporaine, quitte à frustrer ceux qui aiment les classiques de la variété française.

À l’international, les choix des pistes nous séduit un peu moins cette année. Les goûts et les couleurs dirons-nous, reste que les chansons anglophones proposées nous paraissent parfois bien mal adaptées à un jeu de karaoké.

Ce test a été réalisé à partir d’une version physique, fournie par l’éditeur, sur PlayStation 4.