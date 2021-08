Test de Ghost of Tsushima : Director’s Cut (PS4, PS5)

Ghost of Iki

C’est donc bien sur le confort de jeu que ce Director’s Cut s’oriente. Terminés les petits chargements de quelques secondes durant les téléportations de notre personnage, ici plus aucun écran de chargement ne vient couper l’action pour notre plus grand bien. Cette version PS5 profite aussi de la DualSense pour proposer de meilleures sensations, que ce soit à cheval en ressentant avec précision le galop de notre cheval, ou bien en ouvrant un chemin avec notre grappin (telle une Lara Croft) via les gâchettes synaptiques qui nous donnent une petite sensation de résistance. Autre petit plus, si vous optez pour la langue japonaise, les lèvres sont enfin en parfaite synchronisation avec les voix. Là encore on gagne en confort visuel.

Pour ce qui est de la nouvelle aventure elle-même, on doit bien avouer qu’elle s’avère très agréable. Bien plus d’ailleurs que la campagne principale grâce à des missions plus variées, mieux mises en scène avec quelques moments épiques sur la fin. Et moins polluées par divers à-côtés trop nombreux et peu passionnants.

On remarque d’ailleurs un petit lâché prise des développeurs avec plusieurs références à d’autres titres Sony, des défis plus intéressants et une utilisation sympathique du gyroscope lors de sanctuaires dédiés aux animaux. Bref, en allongeant la durée de vie d’une bonne quinzaine d’heures avec cette extension, Sucker Punch fait de cette Director’s Cut une version plus aboutie de leur dernière production.

Ce test a été réalisé à partir d’une version dématérialisée fournie par l’éditeur sur PS5.