Cinq fois plus de plaisir

Si Yakuza 4 proposait quatre personnages jouables, Yakuza 5 continue dans la surenchère et en propose cinq. La petite originalité c’est que, cette fois, le joueur peut incarner la petite Haruka aux côtés des habituels casseurs de dents que sont Kiryu et les autres. Point de combats pour l’adolescente mais plutôt des dance battle puisqu’elle tente dans cet épisode de devenir une idol. Évidemment, chacun a sa propre histoire personnelle ainsi que sa propre zone à explorer mais, Yakuza oblige, tous ces scénarios finissent à un moment donné par se rejoindre.

Yakuza 5, comme les autres avant lui (et après), propose une histoire prenante et bien écrite, portée par des acteurs comme toujours à fond dans leur rôle respectif. On regrette simplement quelques baisses de régime, la faute au fait que tant de héros soient présents, ce qui dilue par moments l’écriture.

Yakuza 5 Remastered ne propose pas de vraies nouveautés, mais les joueurs auront largement de quoi faire de toute façon. Entre les cinq histoires, les cinq villes, les combats, les fameuses dance battle, les quêtes annexes ou encore la flopée de minis-jeux présents, l’aventure s’étale facilement sur plusieurs dizaines d’heures pour ce qui est sans doute le Yakuza le plus massif de la série. Sans parler de l’activité spécifique à chacun des héros, comme par exemple Kiryu qui, dans cet épisode, est devenu chauffeur de taxi. Bref, il y a une fois de plus de quoi bien occuper.

Les seuls vrais changements apportés à cet opus sont d’ordre graphique, avec du 1080p / 60 fps et des animations plus fluides. On sent d’ailleurs un net changement entre ce remaster et ceux des épisodes 3 et 4, ce qui est sans aucun doute dû au fait que Yakuza 5 tournait à l’époque sur un moteur inédit. De quoi en tout cas en faire un titre qui n’a pas à rougir par rapport à d’autres jeux PS4.

