Test de Bob l’éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Rehydrated

On pensait moribonde l’actualité de On pensait moribonde l’actualité de Bob l’éponge depuis la mort de son créateur Sephen Hillenburg en 2018. Pourtant, il se trouve que l’éponge de mer la plus célèbre de la planète a quelques projets sous le coude et un futur des plus radieux. En attendant son nouveau film dont la sortie a été calée en 2021, c’est un remake du titre Bataille pour Bikini Bottom qui nous parvient, tout droit issu du bureau des antiquaires de THQ Nordic. Si le soin qu’ils apportent aux remakes et remasters n’est plus à remettre en question, on s’interroge tout de même sur quelque chose de bien précis : « Pourquoi ?! ».

Du DVDRIP au HDRIP

Rétrospectivement, Bataille pour Bikini Bottom est considéré comme un bon jeu « sous licence ». Fut une époque où les adaptations de dessins animés ou de figures de la pop culture (Batman en tête) étaient considérées comme médiocres. Les jeux Bob l’éponge, sans qu’on ne comprenne trop pourquoi ni comment, surnageaient. À sa sortie en 2003, cet opus avait reçu de belles critiques de la part de la presse américaine et il serait culotté, 17 ans plus tard, de remettre leur parole en doute. Pourtant, en découvrant ce remake, on a un drôle de goût en bouche, un peu comme si on avait pris un film des années 40 pour le refaire à l’identique, mais avec des images de synthèse un peu fauchées.

Comprenez par là qu’il est difficile de savoir sur quelle base il faut évaluer cette version Rehydrated de Bataille pour Bikini Bottom.

Il y a tout d’abord ce jeu de plate-formes très daté, aux mécaniques banales et à la progression fastidieuse. En 2003, pourquoi pas, peut-être que le peu d’ambitions des développeurs était masqué par un « on ne sait quoi » d’attachant. Il est en effet plaisant de retrouver tous nos personnages préférés, de Bob à Plankton en passant par Marcel Bubulle. En revanche, difficile de s’extasier sur le résultat en 2020, alors même que le genre plateformer 3D est probablement l’un des plus stagnants qui soit. La collecte de « trucs » colorés (ils n’ont vraiment pas de nom) pour accumuler les spatules dorées n’a rien de bien palpitant, tout comme la réalisation des différents objectifs placés ici et là.

Dshydraté ?

D’autre part, il y a cet habillage visuel, basique, criard, limité, mais charmant. Plus qu’un simple lissage, Bataille pour Bikini Bottom a été refait de A à Z pour le faire correspondre aux standards actuels… Si les standards étaient au niveau de jeux mobiles. En l’état, on ne s’extasie jamais sur les qualités visuelles de cette version Rehydrated, mais on ne s’empêche pas non plus de saluer les efforts consentis par THQ Nordic, décidément bien actif dans la rénovation d’antiquités.

1 de 11

Ce test a été réalisé à partir d’une version dématérialisée, achetée par nos soins, sur PC.