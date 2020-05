On a déjà pris le temps de vous parler (un peu) et de vous montrer (beaucoup) le vaillant Streets of Rage 4, on s’attarde à présent sur la bande-son du jeu de Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games.

Just For Games a en effet annoncé son intention de commercialiser dans nos frontières, à partir du 7 août 2020, les musiques du jeu sur un triple vinyle qui sera proposé en version standard mais aussi en édition spéciale (uniquement chez Micromania, aïe).

L’idée est bonne, mais il faudra tout de même débourser 65€ pour ce triple vinyle (voire 75€ pour l’édition spéciale) regroupant les pistes d’Olivier Deriviere mais aussi Yuzo Koshiro et Motohiro Kawashima, entre autres.

Cliquez ici pour découvrir la tracklist complète de Streets of Rage 4. Tracklist de Streets of Rage 4 : Main Theme of Streets of Rage 4 by Yuzo Koshiro

Character Select by Yuzo Koshiro

They’re Back by Yuzo Koshiro

The Streets by Olivier Deriviere

Chill or Don’t by Olivier Deriviere

Overflow by Groundislava

Call The Cops by Olivier Deriviere

Funky HQ by Olivier Deriviere

The Commissioner by XL Middleton

The Storm Boat by Olivier Deriviere

Nora by Keiji Yamagishi

Ghost Fair by Olivier Deriviere

Estel: Round 1 by Harumi Fujita

The Undergrounds by Olivier Deriviere

On Fire by Olivier Deriviere

Barbon by Motohiro Kawashima

Chow Time by Olivier Deriviere

Do Joe by Olivier Deriviere

Shiva by Yoko Shimomura

Aphex Train by Olivier Deriviere

Estel: Round 2 by Harumi Fujita

An Exhibition by Olivier Deriviere

Double Divas by Motohiro Kawashima

Rising Up by Olivier Deriviere

Maximum by Scattle

25 Years Ago by Olivier Deriviere

DJ Kwashi by Motohiro Kawashima

A Ki Ra by Olivier Deriviere

Lift The Ground by Olivier Deriviere

Mrs Y by Yuzo Koshiro

Ti Un Fou by Olivier Deriviere

Mr Y by Yuzo Koshiro

Next Of Kin Showdown by Das Mortal

Staff Roll by Motohiro Kawashima

It’s Extra by Motohiro Kawashima

Quant à ceux qui se demandent pourquoi Just For Games se charge de proposer ce vinyle, c’est tout simplement parce que le distributeur français commercialisera en juillet une version physique de Streets of Rage 4 sur PS4, Switch et Xbox One.