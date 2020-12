Si les effets à tout-va de Tetris Effect Connected vous donnent mal au crane, peut-être trouverez vous plus de quiétude avec Puyo Puyo Tetris 2 (encore que…) ? SEGA se fend d’un trailer pour célébrer le lancement de son jeu qui honore la célèbre licence Tetris et la populaire franchise Puyo Puyo.

Disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en échange de 39,99€, ce crossover est doté d’un mode Aventure scénarisé, d’un mode Combat de Talents avec des cartes d’objets spéciaux et des compétences spéciales à utiliser, et de multijoueur en ligne pour des parties libre à 4 joueurs ou encore du scoring avec classements mondiaux.