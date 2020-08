Transformers Battlegrounds : notre aperçu après une session jouable

On continue notre petit tour d’horizon des jeux familiaux du catalogue d’Outright Games pour s’intéresser à une licence phare : Transformers . Développé par l’équipe de Coatsink, Transformers Battlegrounds osera l’approche tactique dans une expérience taillée pour les plus jeunes. Approche délicate pourrait-on penser, voici nos premières impressions sur le jeu.

Autobots vs DecepticX-COM

Développer un jeu tactique ayant pour but de séduire « les enfants et les fans de tous les âges », le pari est osé pour Coatsink et Outrigh Games. Sans tomber dans une formule tactical riche et profonde, le jeu doit rendre ses ébats un tant soit peu attrayant avec l’idée de ne pas frustrer les plus jeunes ni d’ennuyer les joueurs plus aguerris.

Si notre session jouable de Transformers Battlegrounds ne nous a permis que d’aborder 2-3 missions, force est de constater que la formule adoptée est séduisante. On ne parle évidemment pas de l’aspect technique du titre, bien en-deçà des standards actuels, mais de ce gameplay avec combats au tour par tour où les mécaniques sont aussi élaborées que simples à mettre en oeuvre.

Des points d’action (PA) pour gérer les déplacements et les actions, des attaques spéciales propre à chaque personnage (et qui consomment plus ou moins de PA) et complémentaires (certains sont davantage portés sur l’attaque, d’autres permettent le soutien, etc.), des objectifs de mission qui varient (éliminer tous les ennemis, sauver un allié avant qu’il n’ait plus de points de vie, résister à X vagues d’ennemis, etc.) ou encore une jauge spéciale qui se nourrit des PA non utilisés lors d’un tour (avec à la clé une attaque ultime à déclencher) Transformers Battlegrounds déploie sa panoplie du bon petit jeu tactique. Et ça a fonctionné sur le temps qui nous avons passé en sa compagnie.

Les mécaniques tactiques de Transformers Battlegrounds sont aussi élaborées que simples à mettre en oeuvre.

Tant qu’il y a Optimus Prime

S’il ne sera a priori pas possible de personnaliser les personnages emblématiques de la licence, la possibilité de composer son escouade parmi un choix précis de personnage devrait permettre d’aborder les misions avec une once de liberté. Dans notre démo, on a par exemple pu apprécier la complémentarité entre un Bumblebee fort en attaque et une virulente Windstorm.

Mais plus que l’originalité des ingrédients mis en oeuvre, on a surtout apprécié la manière dont les développeurs se sont appropriés des mécaniques autrement plus complexes pour les décliner en quelques chose de simple mais pas inintéressant pour autant. Bien sûr, Transformers Battlegrounds n’aura probablement pas de quoi marquer les adeptes des jeux les plus pointus du genre, là n’est pas son but, mais il semble en mesure de proposer une expérience toute particulière pour qui veut aborder le conflit Autobots contre Deceptions sous un angle un peu plus subtil.

Ce aperçu a été réalisé après une prise en main du jeu sur PC, via une session privée en cloud gaming organisée par l’éditeur.