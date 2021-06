Puisque sa sortie se fera cette année, The Eternal Cylinder profite du Summer Game Fest pour s’offrir une nouvelle démo jouable. L’occasion est trop belle de replonger dans la nouvelle production de la ACE Team et ainsi vous proposer notre vidéo de gameplay de l’intégralité de cette fameuse démo. Ou presque, l’échec s’invitant malheureusement en toute fin de session.

The Eternal Cylinder : voici la démo jouable du Summer Game Fest

Un rappel pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce jeu des développeurs de Zeno Clash et Rock of Ages. Ici on parle d’une expérience à base de découverte, survie, narration et énigmes, un cocktail déjà mis en avant lors de notre preview de 2019. On y contrôle les Trebhums, des créatures qui doivent évoluer, muter et échapper au Cylindre, une structure géante qui détruit tout sur son passage.

Un savant mélange entre jeu de survie et exploration donc, nous invitant à interagir avec la faune et la flore, à faire évoluer nos bestioles en fonction des terrains explorés et des casse-têtes à résoudre mais aussi à redouter l’arrivée du fameux Cylindre. Voir les créatures muter, changer leur apparence physique et se constituer un groupe que l’on fait grossir au fil des mutations développées, il y a une sorte de fascination qui nait en jouant à The Eternal Cylinder et cette démo nous conforte dans cette idée-là.

Pas encore de date sortie précise pour ce titre sur PC et consoles PlayStation, Xbox.