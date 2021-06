La dernière fois que l’on a croisé la route de Sable c’était en août 2018, après avoir découvert le jeu lors d’une présentation privée à la gamescom. On profite du ID@Xbox Summer Game Fest pour prendre des nouvelles du jeu de Shedworks et on vous propose de découvrir l’intégralité de la démo jouable proposée sur les consoles Xbox.

Sable : l’intégralité de la démo jouable ID@Xbox Summer Game Fest

Dans Sable, les joueurs feront la connaissance du personnage éponyme sur le point d’accomplir son rite de passage à l’âge adulte : le gliding.

Un prétexte pour nous inviter à l’exploration, car c’est principalement de découvertes dont se compose l’aventure. Pousser les joueurs à la curiosité, à l’envie d’en voir plus et d’en savoir plus, c’est l’objectif de Shedworks. Bien sûr, des objectifs sont donnés au joueur et des PNJ se chargent de nous guider vers des points d’intérêt. Mais il s’agira dans le jeu final d’imposer son propre rythme pour vivre les évènements, sans scénario à proprement parler mais avec un lot d’énigmes.

Sur le plan artisitique, le jeu ne nous avait pas laissé indifférent en 2018. Presque trois ans plus tard, Sable marque toujours les esprits avec son cel shading qui lui sied plutôt bien et ses environnements qui sonnent familiers pour n’importe quel fan de Star Wars (coucou Tatooine et Jakku).

Les adorateurs de Journey devraient eux-aussi s’y retrouver, tout du moins dans l’esprit, avec cette aventure dont la sortie se fera le 23 septembre sur Xbox et PC.