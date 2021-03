Notre aperçu de Story of Seasons : Pioneers of Olive Town

Décidément très prolifique ces dernières années, la licence Story of Seasons reviendra d’ici quelques semaines sur Switch avec un épisode inédit baptisé Pioneers of Olive Town . Un titre que nous avons pu approcher durant quelques heures afin de vous proposer cette preview, en attendant un test en bonne et due forme.

Vis ma vie de pionnier

On ne change pas une équipe qui gagne, et on s’en rend compte dès le lancement de ce Story of Seasons : Pioneers of Olive Town puisque le début du scénario est exactement le même ou presque que tous les autres jeux du même style. Il est donc une fois de plus question d’un jeune homme / d’une jeune femme qui décide du jour au lendemain d’aller reprendre la ferme de son grand-père, celle-ci se situant dans une certaine Oliville. La ferme se trouve évidemment dans un état lamentable, le fermier en herbe n’ayant même pas le droit de dormir ailleurs que dans une tente et ayant donc pour mission de réhabiliter les installations, faire pousser des légumes et s’occuper des animaux qu’il achètera petit à petit.

En revanche, là où cet épisode semble se démarquer quelque peu de la concurrence, c’est au niveau des missions qui sont confiées au joueur en ce qui concerne l’aspect touristique d’Oliville. Rapidement, le maire demande en effet au nouveau venu d’aider à rendre la ville plus attrayante, par exemple en fournissant des matériaux nécessaires à la construction de nouvelles structures. Une idée intéressante qui permet de créer un second fil rouge à l’aventure, même s’il faudra attendre de jouer un peu plus longtemps pour savoir si cet élément représente un réel intérêt. Au niveau des à-côtés, cet épisode rajoute par ailleurs la possibilité de prendre en photo les animaux sauvages ou encore de trouver des trésors cachés, tout ce beau monde étant ensuite à fournir au musée du coin afin de le remplir.

Story of Seasons : Pioneers of Olive Town semble bien parti pour être l’épisode le plus accessible et le plus complet de la série.

Savez-vous planter les navets ?

En ce qui concerne le gameplay à la ferme, cet épisode Switch fait là encore dans le très classique pour le genre, même s’il dispose de quelques petites améliorations bienvenues. Ainsi, utiliser un outil permet de gagner de l’expérience et de devenir plus efficace dans le domaine de l’outil en question (par exemple le bûcheronnage pour la hache). Un aspect là encore intéressant qui vient récompenser le joueur dès qu’il fait un petit quelque chose et donne donc envie d’en faire toujours plus.

Un joueur qui est aussi poussé à explorer, des zones inédites se débloquant au fur et à mesure de sa progression, à son rythme, lui permettant de découvrir de nouveaux matériaux, aliments ou animaux. Une fois de plus il s’agit d’une idée plus que bienvenue, les Story of Seasons ayant eu tendance par le passé de rapidement faire tomber le joueur dans une certaine routine, malgré ses mécaniques qui fonctionnent très bien.

En plus de tout ça, Pioneers of Olive Town propose aussi les habituels événements saisonniers ou encore les liens à créer avec les habitants du coin, avec à la clé la possibilité de se marier avec quelqu’un. Des habitants qui ont eux aussi des requêtes, à aller découvrir à la mairie, ce qui permet en les accomplissant de faire grimper la jauge d’affinité et de gagner un peu d’argent. Bref, un contenu a priori extrêmement complet, que le titre prend le temps d’exposer via un tutoriel se déroulant sur les premiers jours et aidant donc les néophytes à rentrer tout en douceur dans le bain. A ce sujet, précisons que deux modes de »difficulté » sont présents et viennent influer sur la stamina du personnage ou encore le prix des objets. De quoi rendre cet épisode encore plus accessible et peut-être faire basculer ceux qui hésiteraient encore à essayer.

Cet aperçu a été réalisé à partir d’une version preview, fournie par l’éditeur, sur Switch.