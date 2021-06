On continue de s’intéresser aux démos jouables du Summer Game Fest et du Steam Neo Fest avec à présent White Shadows. Développé par Monokel avec le soutien de Headup et Mixtvision, ce jeu d’aventure-plateforme a donc droit à notre vidéo exclusive avec l’intégralité de la démo jouable à découvrir. Une courte démo cela dit, d’une grosse dizaine de minutes, permettant tout juste de s’imprégner de l’atmosphère du titre.

La démo complète de White Shadows

White Shadows se présente comme une fable moderne, une vision déformée de notre monde alors que ce qui reste de l’humanité, moitié humaine et moitié animale, vit retranchée dans The White City. Ravengirl, l’héroïne, cherche à échapper à ce monde et à en déjouer les pièges, prête à lever le voile sur une sombre vérité.

Avec son style visuel « fait main » et son opposition entre obscurité et lumière, le soft est artistiquement intriguant. Sa progression, à base de résolution de puzzles, de séquences narratives et de plateformes, a tout à prouver sur le long terme. Tout comme sa volonté de poser une réflexion de critique sociale. Autant de choses qui prendront tout son sens (ou pas) lors de la sortie prévue cette année sur PC et consoles.