Autre découverte du Summer Game Fest via le Steam Neo Fest, le road trip Road 96 des français de Digixart. On n’a évidemment pas hésité à se lancer dans la démo jouable du prochain titre des géniteurs du génial Lost in Harmony et de 11.11 Memories Retold, démo que l’on vous invite à apprécier avec notre grosse séquence de gameplay.

Road 96, notre vidéo de la démo jouable complète

Dans Road 96, l’idée est de rejoindre la frontière. En tant qu’adolescent en fuite, on prend la route et on fait la rencontre de personnages touchants, exubérants, inquiétants. Des rencontres qui seront autant de choix à effectuer dans cette aventure narrative où les voies à explorer sont nombreuses, au point de rendre chaque session unique.

Cette démo jouable, elle, illustre l’un de ces possibles voyages. Le reste de la route, on le découvrira plus tard cette année sur PC et Switch.