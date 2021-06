Dans le cadre du Summer Game Fest et plus précisément du Steam Neo Fest, on s’intéresse à présent à Rogue Spirit. Bientôt proposé en early access, le rogue-lite de 505 Games et Kids With Sticks profite de cet évènement blindé en démos jouables pour se faire connaître. Ca tombe bien, on voulait s’y frotter et en voici le résultat avec notre vidéo de la démo.

Rogue Spirit : la démo Steam Neo Fest à découvrir

Porter les ingrédients traditionnels du rogue-lite dans un univers 3D qui fait largement place à l’action, c’est le pari de Kids With Sticks avec leur production. Le moins que l’on puisse après ce premier contact, c’est que ce jeu exclusivement solo arrive facilement à éveiller notre intérêt.

Dans Rogue Spirit, les joueurs incarnent fantôme d’un ancien prince. L’idée est de débarrasser le royaume de Midra de ses oppressants, cela en prenant possession des personnages ennemis et en profitant de leurs divers pouvoirs. Une mécanique de possession qui est donc au centre de l’expérience.

1 de 8

Au total 20 personnages deviennent jouables, chacun avec leurs capacités et armes distinctes. Côté environnements, 5 principaux lieux sont à arpenter via 10 niveaux générés de manière aléatoire. L’ensemble offre un challenge plutôt relevé (il suffit de regarder notre vidéo pour s’en rendre compte) et les boss à affronter demandent une bonne maîtrise des compétences/capacités à disposition.

Arrivée programmée le 25 août en accès anticipé donc, sur PC.