Fast & Furious, Famille Addams, Blaze et autres : nos impressions

Place tout d’abord à une grosse vidéo qui fait le plein d’extraits exclusifs de gameplay de chacun des jeux abordés ci-dessous : Fast & Furious : Spy Racers L’ascension de SH1FT3R, La Famille Addams : Panique au Manoir, Blaze et les Monster Machines : Pilotes de Moteur City, Mon amie Peppa Pig et Pyjamasques : Héros de la Nuit.

Fast & Furious : Spy Racers, L’ascension de SH1FT3R

Seule démo de gameplay non jouable, Fast & Furious : Spy Racers L’ascension de SH1FT3R a largement pris le temps de nous montrer sa recette. Celle d’une adaptation de la série animée de Netflix, avec une histoire inédite à la clé. Les fans retrouveront les personnages (dont les antagonistes, le gang SH1FT3R), bolides et lieux qu’ils connaissent, pour un menu de 5 principales missions (et autant d’environnements) et plusieurs courses par mission. Au total, 17 courses seront proposées.

Côté gameplay, Fast & Furious : Spy Racers L’ascension de SH1FT3R tentera de séduire les ados avec une prise en main immédiate, des concurrents dotés d’une capacité unique (et d’autres skills similaires à chaque coureur) et un système de drift. La formule est simple : on drift pour augmenter une jauge, ladite jauge permet d’exécuter les skills et de mettre à mal les adversaires (grenade de peinture, ralentisseur, boost, etc.).

C’est très classique dans l’approche, même les raccourcis à découvrir ici et là dans chaque course (et quelques easter eggs pour les fans de Fast & Furious nous a-t-on avoué) ne révolutionne en rien le genre. Ici c’est surtout le fan de la série TV que l’on vise, l’habillage est en tout cas au rendez-vous et le multijoueur (2 en écran splitté, 4 en ligne sur Switch et 6 en ligne sur les autres consoles) fera le job. Un petit mot sur la technique tout de même, relativement sommaire mais propre avec, sur PS5 et Series X|S, un affichage à 60 fps contre 30 fps pour les autres machines.

Arrivée prévue le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, One, Xbox Series X|S et Switch.

La Famille Addams : Panique au Manoir

Disponible cette semaine sur PC, Switch, PS4 et consoles Xbox, La Famille Addams : Panique au Manoir n’est ni plus ni moins que le jeu vidéo officiel du nouveau film d’animation mettant en scène la célèbre famille. Ici il est question d’un jeu de plateformes, jouable en coopération locale à 4 joueurs et conçu pour tous les profils de joueurs.

Mercredi, Pugsley, Gomez et Morticia étaient tous jouables dans la version qui nous a été proposée. On y a découvert des personnages adorablement morbides, des environnements inspirés et amusants à découvrir ainsi que certains mini-jeux plutôt réussis. Avec son action en 3D, le jeu n’échappe malheureusement pas à des soucis de précision (principalement lors des sauts) et semble avoir du mal à combattre la répétitivité, mais on s’est franchement amusé durant la demi-heure de jeu proposée.

Mention spéciale aux capacités de nos héros, dont la pieuvre de Mercredi, avec cette humour noir qui se retrouve jusqu’au bout du gameplay.

Blaze et les Monster Machines : Pilotes de Moteur City

C’est à présent aux plus jeunes que Outright Games s’adresse avec le reste de son catalogue. Dans quelques jours (le 1er octobre sur PC, PS4, Switch et consoles Xbox), il sera par exemple possible de découvrir Blaze et les Monster Machines : Pilotes de Moteur City.

La série animée de Nickelodeon a logiquement droit à un jeu de course pour sa première adaptation. Blaze et AJ ainsi que tous leurs amis sont présents dans ce titre où les courses sont proposées dans le cadre de championnats à disputer de manière plutôt classique.

Et comme le gameplay mise tout sur l’accessibilité, avec tout de même quelques subtilités (dont du drift et une capacité propre à chaque personnage), on a constaté la présence de plusieurs niveaux de difficulté. Les plus petits pourront ainsi composer avec un mode en assistance quasi totale (conduite automatique) alors que les enfants un peu plus âgés se disputeront la première place face à leurs amis et/ou une IA un peu plus relevée. C’est classique, très classique, et seule la licence marque la différence avec ce que l’on peut voir ailleurs.

Mon amie Peppa Pig

Qualifié de fiction interactive par ses créateurs, Mon amie Peppa Pig est en effet un jeu on ne peut plus accessible. Dans un univers totalement similaire à la série Peppa Pig, les joueurs ont simplement à orienter leur personnage (fraîchement créé, via un éditeur ludique et suffisamment fourni) d’un côté ou de l’autre, puis à interagir avec certains éléments. Et c’est tout.

Le point fort de cette aventure mettant en scène Peppa et ses amis est de laisser les petits aborder l’aventure à leur rythme. On explore la ville, une poignée d’autres endroits connus des fans et on se laisse guider pour les petits objectifs proposés ici et là. Fait amusant, au bout d’une vingtaine de minutes de jeu Peppa tombe de fatigue et fait comprendre aux joueurs qu’il est temps de poser la manette pour un moment. Malin.

Rendez-vous est donné au 22 octobre sur PC, PS4, Switch et consoles Xbox.

Pyjamasques : Héros de la Nuit

Dernier jeu joué lors de cet évènement organisé par Outright Games : Pyjamasques : Héros de la Nuit. Dans un style totalement calqué sur celui d’un jeu Pat’ Patrouille, on enchaîne les missions aux côtés de Yoyo, Bibou et Gluglu avec l’objectif de mettre fin aux plans de Roméo, Sorceline et d’autres.

Chaque mission est articulée de la même manière, à savoir une phase aérienne/à bord d’un véhicule, de la plateforme 3D mettant en scène, tour à tour, chacun des héros, puis un combat final face au méchant du moment. Chaque personnage a l’occasion d’utiliser ses pouvoirs dans des séquences bien précises, les collectes de gemmes et de badges permettent de cocher la case collectibles. La recette est connue et reconnue, Pyjamasques : Héros de la Nuit ne réinvente rien et il n’en a de toute manière pas l’intention.

Sortie prévue le 29 octobre sur PC et consoles.

Ces aperçus ont été réalisés après un évènement numérique organisé par Outright Games et des sessions jouables à distance.