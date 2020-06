No Straight Roads : nos impressions avec du gameplay à découvrir

À la fin du mois, l’aventure musicale No Straight Roads pointera le bout de ses notes sur l’ensemble des supports. En attendant c’est avec une version d’essai exclusive que nous avons approché le jeu édité par Sold Out et développé par Metronomik, une démo Mother & Child qui nous permet de faire chauffer la salle et de vous livrer nos premières impressions.

Mother & Child

Si vous n’avez rien suivi de l’actualité lié à No Straight Roads, présentons-le simplement comme un jeu d’action-aventure prenant place dans un univers musical. Un jeu qui nous propose d’incarner Mayday et Zuke, membres d’un groupe de rock, bien décidés à lutter contre l’empire de l’Electro Dance Music et ses intentions plus que douteuses mettant en péril la ville de Vinyl City. Un combat qui doit être notamment être mené face à des boss aux personnalités musicales distinctes.

Nous plongeant directement dans l’action, cette démo baptisée Mother & Child et initialement taillée pour la GDC 2020 (avant son annulation en mars dernier) se focalise sur l’affrontement entre notre duo de rockeurs et le petit prodige de la musique classique Yinu (avec sa mère très protectrice). Un affrontement en quatre voire cinq temps dont voici l’intégralité avec notre vidéo exclusive de gameplay en français.

Pour les plus curieux, nous avons également réalisé une vidéo de cette démo avec le doublage anglophone du jeu. Pour la découvrir, c’est par ici que ça se passe.

Are you ready to rock ?

Deux personnages qui utilisent leurs talents musicaux pour combattre des ennemis dont les attaques sont aussi calées sur la musique, voilà grosso modo le tableau offert par Metronomik avec No Straight Roads. Une action rythmée, dans tous les sens du terme, avec deux personnages qui ne manquent pas de personnalité. Mayday, et sa guitare électrique, représente le côté offensif de la chose alors que Zuke, avec ses baguettes de batteur, dispose de capacités plus orientées défense.

En switchant de personnage à la volée, on jongle ainsi entre les particularités de chacun. Zuke peut par exemple transformer des éléments de soutien en attrape-note, lesquels vont à leur tour transformer des notes ennemies en munitions pour nos deux héros. Mayday, dans le même cas, change les spots de soutien en tourelle automatique. Plus direct, mais les coups portés avec ces tourelles font moins de dégâts. Ajoutez à cela des autres compétences et coups spéciaux eux-aussi spécifiques à nos héros et vous obtenez une dualité pas inintéressante à jouer mais que l’on attend d’exploiter davantage pour en juger le réel intérêt.

Le feeling est assez bon dans cette première approche de No Straight Roads. La musique (le rythme en particulier) joue un rôle clé dans les affrontements, un plaisant indicateur dans le timing du pattern des boss. Le reste du gameplay repose sur des bases classiques du jeu d’action avec ce qu’il faut comme attaque de base, un saut et la possibilité de parer et de faire des roulades. Rien d’inédit, mais l’ensemble est bien articulé et surtout la mise en scène musicale rend le tout attrayant.

Cet aperçu a été réalisé à partir d’une version dématérialisée sur PC, via l’Epic Games Store, fournie par le distributeur français du jeu Just For Games.