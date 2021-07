Preview de In Sound Mind : on a plongé dans l’esprit torturé du jeu

Nightmare House 2 pour Half-Life 2, les développeurs de We Create Stuff se préparent au lancement de Après avoir notamment fait leurs armes sur le modpour, les développeurs de We Create Stuff se préparent au lancement de In Sound Mind . Une nouvelle production qui fera son apparition en septembre sur PC et consoles mais que l’on a eu l’occasion de découvrir d’un peu plus près dans une version preview. Place à nos impressions, vidéos de gameplay à la clé.

À chaque cassette son histoire

Si vous vous intéressez à In Sound Mind ou que vous comptez surveiller de près le jeu, sachez qu’une démo jouable est toujours disponible sur Steam. Nh’ésitez pas à tenter le coup après avoir consulté cette preview, cela reste un excellent moyen de découvrir ce que We Create Stuff concocte. La version preview qui nous a été proposée diffère en plusieurs points de cette démo. Un hub légèrement différents, une optimisation technique et un contenu étendu, voilà ce qui nous attendait avec cet aperçu.

Mais qu’est-ce que In Sound Mind ? Une expérience horrifique donc, oui. Avec une forte tendance à l’horreur psychologique. On plonge en effet dans l’esprit du héros, docteur psychiatre, afin d’explorer les étranges souvenirs de plusieurs de ses patients. Le tout sur fond de thérapie expérimentale, de morts et de vengeance. Bref le cocktail parfait pour rendre l’ambiance inquiétante et oppressante, ce que We Create Stuff semble faire assez bien. Avec une petite inquiétude toutefois.

L’exploration des souvenirs se fait par le biais de cassettes audio que l’on trouve pour en écouter le récit. Histoire dans laquelle on est ensuite littéralement plongé. Si la première de ces cassettes révèle un environnement inquiétant, une ambiance réellement oppressante avec ce qu’il faut de jump scares efficaces et un boss presque redouté, la seconde cassette offre une expérience toute autre. On passe en effet à une expérience plus proche d’un Alan Wake-like orienté action-réflexion qu’à un véritable jeu d’horreur, le tout avec des ennemis en rien effrayant. La variété est appréciable, certes. Attention toutefois à ne pas décevoir les joueurs en s’éloignant un peu trop du terrain sur lequel In Sound Mind est censé jouer.

Avec son atmosphère séduisante et son intrigante histoire, In Sound Mind part sur de bonnes bases.

Esprit torturé, esprit perdu ?

Dès les premières minutes, In Sound Mind révèle ses mécaniques de réflexion. Se réveillant dans un sous-sol, le joueur doit accéder à un bureau. Celcui-ci servira ensuite de hub à partir duquel on explore les différents souvenirs du jeu. Chose intéressante, dans l’introduction comme dans les chapitres suivants, de nombreuses énigmes sont de la partie et certaines peuvent se révéler retors à défaut d’être originales. Rien d’inaccessible, précisons-le, mais We Create Stuff n’hésite à jouer sur les allers-retours pour nous faire progresser. Mieux encore, l’exploration est encouragée, le jeu cachant certains indices ou objets clés dans les moindres de ses recoins.

L’exemple le plus flagrant de cet aspect dans cette preview concernait le pistolet. Si In Sound Mind permet l’utilisation d’une arme à feu, il est tout à fait possible de passer à côté et de continuer l’aventure sans ce précieux atout et sans possibilité (a priori) de l’obtenir ensuite. L’expérience devient complètement différente, les créatures affrontées devant alors être évitées (on passe d’une approche action à de l’infiltration, dans ce cas-là) dans la suite du jeu. Et pour obtenir le pistolet, encore faut-il tomber sur le document qui révèle son existence. Ensuite, il faut en récupérer chaque élément (cross, canon, etc.) dans différents lieux du début de l’aventure. Et vous vous en doutez, certains endroits nécessitent d’autres énigmes pour y accéder.

Libre au joueur de prendre le temps de tout chercher, de fouiller et de se creuser un peu les méninges. Pour se rendre la tâche plus facile ensuite. On apprécie cette proposition de In Sound Mind, en espérant qu’elle soit employée de manière encore plus large dans le reste du jeu. D’autres mécaniques posent également encore question à l’issue de cette preview. On pense au craft, présent mais non exploité. Mais aussi à quelques autres idées discutables comme l’absence de map (dans un chapitre où les décors se ressemblent tous par leur manque d’identité, cela peut poser problème) et la répétition des .

Cet aperçu a été réalisé à partir d’une version preview, fournie par l’éditeur, sur PC Steam.