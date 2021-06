Preview de Hot Wheels Unleashed : on a joué aux petites voitures de Milestone et Mattel

Le 30 septembre prochain, Hot Wheels Unleashed lâchera ses petites voitures sur les PC et consoles du moment. Un retour sur la scène vidéoludique pour la licence de Mattel qui a été confié aux développeurs expérimentés et prolifiques de Milestone, comme pour assurer un gage de qualité. Une union qui peut paraître étonnante et qui a en tout cas le mérite d’attiser la curiosité. Ça tombe bien, nous avons eu l’occasion de mettre la main sur une version preview du jeu. Voici nos impressions, vidéo exclusive de gameplay à la clé.

Hot Wheels Unleashed, notre vidéo de gameplay exclusive

L’objectif de cet aperçu de Hot Wheels Unleashed ? Nous donner un avant-goût de ce que serons les courses dans cette adaptation mettant en scène les célèbres petites voitures. Pour cela, pas moins de 28 véhicules étaient à notre portée (sur la grosse soixantaine que comportera le jeu au final) et quelques 9 tracés (il y en aura plus de 40 à la sortie) pouvaient être joués. Du côté des environnements présent, le Garage, le Campus, le Skatepark et le Skyscraper ont pu être arpenté alors que Milestone proposera en plus deux lieux supplémentaires, dont l’un qui prendra les traits d’un hub personnalisable.

Largement de quoi s’occuper quelques heures avec cette preview donc, on vous propose d’ailleurs quelques extraits de gameplay exclusifs dans notre vidéo ci-dessous.

Au volant du Rodger Dodger, du Boom Car, du Tanknator, du Sharkruiser ou encore du Dragon Blaster, pour ne citer que ces modèles, quelles sensations procure Hot Wheels Unleashed ? Du fun, assurément. Quelques courses suffisent pour constater le potentiel « amusement » du jeu, avec ses commandes faciles à prendre en main, ses voiturettes qui donnent envie de ressortir la caisse à jouets et ses circuits à base de boucles, sauts et autres portions sans filet où la moindre erreur offre un saut dans le vide.

Hot Wheels Unleashed, Hot Wheels avant tout

Pas de bonus-in-game à la Mario Kart ni de tôles froissées façon Wreckfest, Hot Wheels est une licence pour jeunes enfants et Unleashed va dans ce sens. Pour autant, les sensations de vitesse sont là et on aime découvrir les circuits. Prenez un environnement, le Campus, celui-ci se décline en de multiples tracés au degré différent de difficulté. Au sein de ce même décor, on va tour à tour concourir dans la bibliothèque, la salle de classe ou encore le labo de chimie, puis découvrir des circuits qui s’étalent sur plusieurs de ces lieux en même temps. Oui on aime cela, mais on attend du jeu de Milestone qu’il aille encore plus loin dans l’inventivité de ses circuits.

Quelques évènements tentent même de bouleverser la course (araignée qui crache sa toile, serpent qui ferme sa gueule au moment de passer, etc.). Une certaine maîtrise du boost et du drift, sans difficulté aucune toutefois, est aussi nécessaire pour glaner les premières places.

Hot Wheels Unleashed prend le bon chemin. Celui du fun, de l’amusement immédiat et de l’accessibilité.

More to come ?

En dehors des tracés farfelus, qu’est-ce qui pourra faire la différence dans le jeu ? Les véhicules, peut-être. Ces derniers appartiennent à différentes classes et ils possèdent tous des caractéristiques distinctes (entre vitesse, accélération, freinage et contrôle). L’un sera plus rapide mais son freinage sera plus compliqué, l’autre sera plus lent mais disposera de davantage de bonus de boost, un autre encore permettra d’appréhender les virages avec plus de facilité mais manquera de pêche dans les lignes droites. Du classique mais ça semble efficace.

Chose appréciable avec les voiturettes en tout cas, l’esthétique Hot Wheels. Les fans reconnaîtront leur modèle préféré, apprécieront l’excellente modélisation des bolides et prendront plaisir à découvrir les parcours. Pour l’heure, la copie technique rendue par Milestone est plutôt convaincante bien que les tracés manquent parfois d’un peu de vie, de détails.

Côté modes de jeu enfin, si seule la course rapide nous était accessible, on ne manquera pas de rappeler que des outils de création seront au rendez-vous et que quelques quatre modes de jeu, dont un mode carrière et du multi (écran splitté ou en ligne), répondront présents.

Cet aperçu a été réalisé à partir d’une version preview, fournie par l’éditeur, sur PC (Steam).