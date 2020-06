Haven : notre nouvel aperçu en vidéo du jeu de The Game Bakers

Steam Game Festival 2020 – Summer Edition, on en a forcément profité pour redécouvrir la démo que l’on commence à connaître par cœur. Depuis que l’on a fait sa connaissance lors d’une preview réalisée à l’été 2019 , on ne cesse de surveiller Haven , ses vidéos, son actualité et son OST . Le nouveau jeu des français de The Game Bakers était de retour la semaine dernière à l’occasion du, on en a forcément profité pour redécouvrir la démo que l’on commence à connaître par cœur.

On prend la même et on recommence (volontiers)

Le studio montpelliérain dit travailler d’arrache-pied pour terminer le développement de Haven. Une raison suffisante pour que la démo servie la semaine passée sur la plateforme de Valve soit la même que celle que nous avons goûté à l’été 2019 et qui a été, depuis, ponctuellement mise à disposition de tous avec de légères mises à jour. Est-ce pour autant une raison de ne pas s’intéresser à Haven ? Non, tant le RPG/jeu d’exploration propose un univers séduisant qui continue à nous attirer, démo après démo.

En parlant de démo jouable, voici la vidéo de l’intégralité de notre session de gameplay (avec les dialogues sous-titrés en français).

Retrouver Yu et Kay, en attendant la suite

Ceux qui n’ont jamais entendu parler de Haven en profiteront pour faire la connaissance des amoureux Kay et Yu, un duo terriblement attachant dont on sait qu’ils fuient une corporation et qu’ils atterrissent dans un environnement un brin hostile. On ne saurait trop dire si c’est le mystère qui les entoure qui rend ces persos si attirants, toujours est-il que les dialogues et les petites scènes d’un quotidien de fortune dans leur capsule de survie font qu’on a une affection toute particulière pour eux deux.

Pour la partie exploration de Haven, on reste là encore séduit par la capacité de notre duo à voler au-dessus du sol pour récolter des ressources et faire le plein d’énergie en suivant des chemins lumineux, ou débarrasser la planète sur laquelle il se trouve d’une étrange rouille. Les affrontements en semi-temps réel continuent quant à eux de nous intriguer, surfant sur le lien unique qui existe entre nos jeunes amants pour proposer des attaques fortes à exécuter en duo en plus de coups plus basiques et de la possibilité de se protéger. En solo (la coop n’étant toujours pas d’actualité dans cette démo), cela se joue avec le stick gauche pour gérer un perso et le stick droit pour diriger l’autre. Une simultanéité particulière à appréhender (même si on connaissait déjà la formule) mais rapidement assimilable et intéressante à mettre en place. Ne reste plus qu’à en développer les possibilités.

Cet aperçu a été réalisé à partir d’une version dématérialisée sur PC (Steam).