Notre aperçu de Spirit : La grande aventure de Lucky

Spirit : Au galop en toute liberté rencontre un joli succès depuis sa diffusion en 2018 sur Netflix. Une popularité telle que la série va retrouver les chemins du grand écran puisque DreamWorks en prévoit l’adaptation cinéma pour cet été sous le nom de Spirit : L’Indomptable. Et du film au jeu vidéo il n’y a qu’un pas, que Outright Games va franchir en proposant une adaptation baptisée Adaptée du film d’animation de 2002, la série animéerencontre un joli succès depuis sa diffusion en 2018 sur Netflix. Une popularité telle que la série va retrouver les chemins du grand écran puisque DreamWorks en prévoit l’adaptation cinéma pour cet été sous le nom de. Et du film au jeu vidéo il n’y a qu’un pas, que Outright Games va franchir en proposant une adaptation baptisée DreamWorks Spirit : La grande aventure de Lucky sur PC et consoles. Curieux que nous sommes, nous avons eu l’occasion de jouer en avant-première à ce titre développé par aheartfulofgames.

L’aventure avec un grand L

Bien évidemment destiné aux plus jeunes, cœur de cible de la licence, le jeu DreamWorks Spirit : La grande aventure de Lucky se donne pour objectif d’accompagner les bambins dans leur découverte d’un premier monde ouvert. Sur ce point, Outright Games et aheartfulofgames semblent viser juste et les contrées autour de Miradero que l’on a pu arpenter offraient une agréable sensation de liberté avec tous les indicateurs visuels nécessaires pour guider les joueurs les moins aguerris (et la présence d’un cycle jour/nut, s’il vous plaît).

Pour se balader dans ces environnements, on retrouve bien évidemment l’inséparable duo formé par Lucky et son mustang Spirit. Un personnage que l’on contrôle à pied, lorsque cela est nécessaire (quand la jeune fille doit fouiller un lieu ou parler à un PNJ – dont ses deux amies -), ou à cheval quand il s’agit de se rendre à un endroit précis ou d’accomplir une mission particulière (filature, course, etc.). Dans notre session jouable, on a pu goûter à tout cela et le moins que l’on puisse dire c’est que la simplicité des contrôles sert très bien le gameplay qui se veut tout aussi abordable. Il ne faudra pas chercher plus loin, non, La grande aventure de Lucky ne prenant pas la peine d’offrir une certaine profondeur pour des joueurs un peu plus aguerris.

La simplicité des contrôles de Spirit : La grande aventure de Lucky sert très bien le gameplay, qui se veut tout aussi abordable.

Luckey et la carte au trésor

Avec Lucky et Spirit, les plus jeunes pourront s’adonner à tout un tas de missions et suivre en fil rouge une histoire qui s’imprègne de celle du film à venir. À ce sujet, on nous promet en effet un scénario original directement lié au long-métrage sans pour autant en reprendre le déroulé ni les évènements. Le jeu, lui, nous verra partir sur les traces de la défunte mère de Lucky suite à la découverte par la fillette d’une mystérieuse carte au trésor.

Pour en revenir aux activités, si le sauvetage d’animaux sera au programme, tout comme l’aide aux habitants de Miradero, on a pu s’essayer à la photographie (un mode photo tout simple avec des objectifs donnés), à la course de chevaux (du classique, à base de checkpoints à traverser) et à de l’exploration avec une grotte à fouiller en sautant et en escaladant les environnements. Encore une fois, le tout se fait avec une aisance qui n’aura d’objectif que de plaire à un jeune public. Ajoutez à cela des mini-jeux plus anecdotiques, comme le fait de laver votre monture, et vous obtenez le cocktail d’un jeu à licence qui semble heureusement ne pas se contenter du strict minimum.

Cet aperçu a été réalisé à partir d’une version PC jouable en remote play via Outright Games.