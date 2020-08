DIRT 5 : nos impressions sur le mode Playgrounds

NOS IMPRESSIONS

On ne dit pas non à un nouveau mode dans un jeu de course, clairement, et ce Playgrounds dans DIRT 5 nous apparaît suffisamment fun à jouer pour convaincre. Il n'empêche que si les fans des éditeurs de niveaux passeront surement de nombreuses heures à confectionner leurs tracés, on reste dubitatif sur les joueurs lambda qui passeront probablement vite à ce que le jeu de Codemasters proposera d'autre.