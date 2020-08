On a joué à Ben 10 : La chasse aux pouvoirs, voici notre aperçu

Depuis son reboot en 2016, la série animée Ben 10 a connu une adaptation majeure en jeu vidéo. C’était en 2017 et cela n’a pas laissé un souvenir impérissable. Pas question pour autant d’abandonner la licence et Outright Games s’associe cette fois à l’équipe de PHL Collective pour nous proposer, en octobre prochain, Ben 10 : La chasse aux pouvoirs . Sa particularité ? Il nous fera évoluer dans un monde ouvert.

Ben 10 et ses aliens en monde ouvert

Les développeurs de PHL Collective sont bien familiers avec l’univers de Ben 10 puisqu’ils ont déjà livré un certain Ben 10 : Omni-Charged aux possesseurs d’un casque de réalité virtuelle. Ici point de VR puisque Ben 10 : La chasse aux pouvoirs (ou Ben 10 Power Trip en VO) prendra les traits d’un jeu d’action-aventure relativement classique. À un détail près. Cette fois, notre héros aura droit à un monde ouvert pour ses nouvelles péripéties, un open world plutôt grand si l’on considère le jeune public auquel le jeu se destine.

Sauver le monde des manigances de Hex, le scénario n’aura quant à lui pas l’originalité comme ligne de conduite mais optera pour une progression relativement libre. Durant notre session, nous avons ainsi tout d’abord participé à une mission dans une autre dimension avec la forme Inferno de Ben, avant de retrouver notre monde et de s’y balader en scooter (astuce qui permet à Ben de se déplacer rapidement d’un endroit à l’autre de la carte) pour accomplir quelques objectifs dans la ville voisine. D’ailleurs, Ben 10 : La chasse aux pouvoirs proposera son lot de défis secondaires à accomplir, de pièces à collecter et donc de missions à jouer dans l’ordre souhaité. Liberté appréciable, peu importe l’âge du joueur.

Presque étonnant dans sa volonté de proposer un monde ouvert, Ben 10 : La chasse aux pouvoirs l’est beaucoup moins quand il s’agit de passer à l’action.

On passe à l’action, en solo ou à deux

Presque étonnant dans l’approche qu’il fait de son monde, Ben 10 : La chasse aux pouvoirs l’est beaucoup moins quand il s’agit de passer à l’action. Il est encore bien tôt pour y voir là un défaut, non, mais on peut déjà tabler sur le fait que le jeu de PHL Collective aura du mal à séduire d’autres joueurs que les inconditionnels de Ben 10. Ces derniers composeront ainsi avec un système basiques d’attaques (coup simple, coup fort), des combos à déclencher et des esquives à utiliser.

Bien sûr, la particularité résidera dans les différentes formes que notre héros pourra adopter. Pour Inferno, par exemple, on a notamment pu user du lance-flammes pour combattre les ennemis tout en se frayant un chemin sur une voie autrement inaccessible. Là encore c’est relativement classique, mais les pouvoirs de chaque forme de Ben 10 auront cette qualité de proposer un brin de variété.

On a également pu apercevoir le système d’amélioration de notre héros et de ses formes, avec des points à répartir entre Santé, Puissance et Chance au fil des heures de jeu. Toujours au chapitre des ingrédients qui ne révolutionnent en rien le genre mais qui ont le mérite d’être présents dans le jeu, on note la possibilité de changer à la volée de formes (grâce à une roue via le stick gauche) ou encore l’opportunité d’inviter un copain à rejoindre notre session (en drop-in drop-out) pour jouer à deux sur le même écran.

1 de 5

Ce aperçu a été réalisé après une prise en main du jeu sur PC, via une session privée en cloud gaming organisée par l’éditeur.