On a retrouvé Ary and the Secret of Seasons : notre aperçu en vidéo

Steam Game Festival est passé par là, on en profite pour vous partager notre longue session de gameplay. Il s’en est passé du temps depuis l’apparition remarquée d’ Ary and the Secret of Seasons en 2017. Après un premier aperçu en hands-off lors de l’édition 2019 de la gamescom, il était temps de mettre nos mains sur une démo jouable de l’aventure proposée par eXiin et Fishing Cactus. Ça tombe bien leest passé par là, on en profite pour vous partager notre longue session de gameplay.

1 saison sur 4, pour prendre la température

Prenant place au tout début de l’aventure, cette démo jouable d’Ary and the Secret of Seasons nous a permis de découvrir le nid douillet de notre héroïne et d’en savoir un peu plus sur les événements à l’origine de son périple. Une histoire de pouvoirs mystiques sur fond de tragédie familiale dont les ficelles ne sont pas sans rappelées quelques grands jeux du genre, des inspirations dont Ary ne cherche pas à s’affranchir et qui concernent bien des aspects du titre.

Pour cet aperçu jouable, il a aussi et surtout été question de découvrir le gameplay du jeu d’eXiin avec la mise en pratique de l’un des fameux pouvoirs environnementaux dont est dotée la jeune fille : le cristal d’hiver. Générer une bulle de froid pour se frayer un passage, combattre des ennemis ou encore résoudre des puzzles, la mécanique n’est pas nécessairement inédite mais elle est utilisée de belle manière.

On vous invite à découvrir notre vidéo exclusive de 1h30 de gameplay pour mieux comprendre ce que Ary and the Secret of Seasons est capable de proposer.

Time to go

Pas exempte de défauts, principalement des bugs qui n’ont rien d’étonnant à ce stade de développement, cette démo jouable d’Ary and the Secret of Seasons nous questionne également sur la capacités des combats à se renouveler au fil des heures. Bien sûr, l’intégration des autres cristaux (et les pouvoirs qui vont avec) devrait largement agrémenter le gameplay de nouvelles mécaniques mais on sera vigilant sur ce point, tout comme on surveillera la capacité du jeu à surmonter ses problèmes de précision lors des sauts et à peaufiner son système de contre.

Le job semble en tout cas assuré pour tout ce qui concerne l’exploration. Même si l’interface manque d’un brin de lisibilité, on dégote sans trop de soucis des quêtes annexes et on se plait à converser avec des PNJ toujours prêts à tailler la bavette. Notre héroïne se déplace également relativement vite pour ne pas avoir à pester contre les allers-retours à effectuer pour une mission ou une autre. Sur ces éléments et bien d’autres, c’est évidemment sur le long terme que le titre d’eXiin livrera tout son potentiel. Le rendez-vous est pris, Ary and the Secret of Seasons sortira en septembre sur PC et consoles.

Cet aperçu a été réalisé à partir d’une version démo dématérialisée sur PC (Steam).