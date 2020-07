Twin Mirror : notre nouvel aperçu du jeu de DONTNOD

La dernière fois que l’on a croisé la route de Twin Mirror , c’était à l’été 2018 pendant la gamescom. Nous avions alors goûté à une version jouable du jeu de DONTNOD pour vous en livrer notre premier aperçu , et puis plus rien. Une silence de deux années rompu aujourd’hui avec nos nouvelles impressions sur cette expérience par les développeurs de Life is Strange

Premiers pas (bis) dans Basswood

Oublions la séquence jouée en 2018, le Twin Mirror de 2020 affiche un nouveau visage. En deux années, l’équipe de DONTNOD a apporté bon nombre de changements tant sur le plan technique que du côté du gameplay, une évolution naturelle pour un projet qui semble donc enfin prêt à faire parler de lui alors que sa sortie n’est pas encore précisée. La présentation à laquelle nous avons assisté, à distance, se focalisait sur les 20 premières minutes de Twin Mirror, un aperçu proposé avec la version PC du jeu.

L’occasion de (re)faire connaissance avec le personnage principal, Sam Higgs, dont on assiste au retour dans sa ville natale de Basswood dans West Virginia. Une bourgade fictive, mais on nous précise qu’elle aura toutes les caractéristiques de la petite ville typique américaine et effectivement, de ce que l’on en a vu, les clichés sont bien là. Le contexte est en tout cas bien sombre puisque notre héros revient dans la ville pour assister aux funérailles de Nick, son ancien meilleur ami. Un come-back qui cache un passé encore plus sombre, même si Twin Mirror reste encore mystérieux sur cet aspect-là.

Le message est clair : il n’y aura pas de bonnes ou de mauvaises décisions dans Twin Mirror, seulement des choix qui affecteront chacun l’histoire.

Twin Mirror, une question de choix ?

Les premiers pas de Sam dans la ville et ses environs nous ont permis de constater que les informations seront nombreuses à récolter dans le jeu, très nombreuses. Des annotations, anecdotes et des détails que l’on peut penser comme futiles au premier abord (et certains le seront vraiment d’ailleurs) mais beaucoup de ces données se compléteront et nous offriront des informations clés sur l’ensemble des personnages de l’intrigue.

Que faire avec ces infos ? Prendre des décisions bien sûr ! Pour sa nouvelle expérience narrative, DONTNOD n’oublie pas de donner les clés du camion au joueur en lui laissant choisir la manière dont il veut dérouler l’histoire. Le message est clair : il n’y aura pas de bonnes ou de mauvaises décisions dans Twin Mirror, seulement des choix qui affecteront chacun à leur manière l’histoire principale et les relations de Sam avec les autres protagonistes.

Parfois des décisions clés devront être prises et seront marquées par l’intervention préalable de l’alter-ego de notre héros. Un Double avec un point de vue totalement différent sur les événements, une donnée qu’il faudra alors considérer (ou non) avant de décider de la marche à suivre.

Et quand ce n’est pas avec le Double que Twin Mirror montre sa particularité, il utilise une autre feature du jeu : le Mind Palace. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un endroit qui matérialise les pensées de Sam et dans lequel on peut littéralement se promener pour accéder à des souvenirs autrement inaccessibles, cela en y reconstituant les événements via un processus de déduction logique. Retravaillé dans cette version 2020 du jeu, le Mind Palace veut donner l’impression de fouiller le monde intérieur de notre héros et cela semble plutôt réussi. Une sensation d’évasion caractérisée par le fait que lorsque Sam est plongé dans ce monde, le temps s’écoule plus vite dans le monde réel avec les conséquences que cela peut entraîner.

Cet aperçu a été réalisé après une présentation, par les développeurs, des 20 premières minutes du jeu.