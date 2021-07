Depuis hier, les deux jeux The Silver Case sont disponibles sur Nintendo Switch. Réunies dans la compilation The Silver Case 2425, les deux productions atypiques de Grasshopper Manufacture et Suda51 ont droit à leurs vidéos des Premières Minutes dans nos colonnes.

Place donc à deux séquences, l’une présentant le début du premier The Silver Case et l’autre s’attardant sur les premiers pas dans The 25th Ward : The Silver Case.

The Silver Case 2425 : The Silver Case

The Silver Case 2425 : The 25th Ward

Que vaut cette duologie pour son retour sur Switch ? Notre réponse à venir prochainement avec le test de ce The Silver Case 2425.