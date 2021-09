Désormais disponible sur PS5 en plus des versions PC (Microsoft Store, Steam, Epic Games Store, GOG) et Xbox Series X|S proposées depuis quelques temps, The Medium a droit à sa vidéo des Premières Minutes dans nos colonnes.

La première heure du jeu de la Bloober Team, c’est ce que l’on vous propose de (re)découvrir dans notre séquence ci-dessous. Idéal pour faire connaissance avec Marianne, l’héroïne, et avoir un bon aperçu de ses capacités de médium.

Rappelons au passage que The Medium a droit à une édition physique spéciale en ce début septembre. Baptisée Two Worlds Special Edition et affichée à 59,99€, elle embarque le jeu, un Steelbook, la bande-son et un artbook.