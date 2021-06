Disponible depuis quelques jours, le remaster de Legend of Mana vient garnir le catalogue PC, PS4 et Nintendo Switch avec un JRPG marquant. Dans un sens comme dans l’autre. Présenté pour la première fois dans une version traduite en français, on vous propose notre vidéo des Premières Minutes en compagnie du jeu de Square Enix. Un épisode pas comme les autres qui revient quelques 20 années après sa sortie initiale et dont voici un aperçu.

Avec ses environnements magnifiés mais une formule qui peut faire jaser, comment se positionne ce retour de Legend of Mana ? On vous en parlera plus amplement dans quelques jours.