Un peu de douceur ne fait jamais de mal. À l’occasion de la sortie le mois prochain du film Spirit : L’Indomptable (lui-même inspiré par la série animée Spirit : Au galop en toute liberté), on s’est tout récemment lancé dans son adaptation en jeu vidéo DreamWorks Spirit : La grande aventure de Lucky. Développé par aheartfulofgames avec le soutien d’Outright Games, ce jeu disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch a droit sa mise en avant avec notre vidéo des Premières Minutes.

Une bonne demi-heure de gameplay pour arpenter Miradero et ses alentours. Et découvrir de quoi est faite l’aventure de Lucky et ses amies.

Si on lui a déjà consacré un aperçu, DreamWorks Spirit : La grande aventure de Lucky aura aussi droit à son test d’ici peu. Oui, on est comme ça chez JV24.