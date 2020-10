Le PlayStation Now a droit à un lot de cinq nouveaux jeux en ce début octobre 2020.

PlayStation Now : les arrivées pour octobre 2020

Dès à présent, les abonnés à ce service de jeux en accès illimité par abonnement peuvent ainsi profiter de Days Gone (jusqu’au 4 janvier 2021 nous précise-t-on), Friday the 13th, MediEvil, Trine 4 et Rad.

PlayStation Now : les départs d’octobre 2020

Un lot de nouvelles arrivées ne se fait pas sans départs. Deux jeux quittent ainsi le PlayStation Now, ce sont Watch Dogs 2 et Just Cause 4.