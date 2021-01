Ou vous a déjà proposé notre séquence exclusive des Premières Minutes de When The Past Was Around et même notre test jeu de Mojiken,on revient une ultime fois sur ce point & click amoureux avec notre vidéo de la fin de l’aventure.

Cette vidéo, vous pouvez la retrouver ci-dessous. Elle a été capturée à partir d’une version Xbox du jeu, jouée sur Series X et enregistrée en 4K.