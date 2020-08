Nous sommes arrivés au bout du voyage de The Touryst. Après notre séquence des Premières Minutes du jeu, on vous propose donc logiquement notre vidéo maison de la fin complète de l’aventure proposée par Shin’en Multimedia.

Voici donc notre vidéo de la fin du jeu en quelques 26 minutes, non sans montage pour ne vous montrer que l’essentiel.

Véritable coup de coeur de cet été 2020, The Touryst est donc disponible depuis peu sur PC et Xbox One (Xbox Game Pass) mais il fait les beaux jours de la Switch depuis novembre 2019.