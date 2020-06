Alors que l’on prend un peu de recul pour vous livrer notre verdict sur The Last of Us Part II, on ne résiste pas à l’envie de vous partager la séquence finale du jeu. Plus particulièrement les quelques 20 dernières minutes du titre de Naughty Dog qui rejoignent les autres séquences de notre série On a terminé pour vous.

Vous êtes prêts ? C’est ci-dessous que ça se passe.

Pas envie de vous faire spoiler ? Alors vous pouvez reprendre une activité normale ou, mieux encore, rester en notre compagnie pour faire le plein d’infos et vidéos exclusives en cliquant par ici.