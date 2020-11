À peine a-t-on eu le temps de vous proposer nos Premières Minutes en compagnie de The Dark Pictures : Little Hope que l’en enchaîne avec notre vidéo de la fin du jeu de Supermassive Games. Ou plutôt de l’une des fins possibles puisque de multiples conclusions sont à découvrir en fonction de vos choix et des décisions prises à certains moments clés de cette aventure horrifique.

Voilà en tout cas comment Little Hope s’est terminé pour nous, une séquence évidemment pleine de spoils à réserver aux plus curieux d’entre-vous.

N’hésitez également à pousser le visionnage jusqu’à la fin des crédits du jeu, une petite surprise est au rendez-vous.