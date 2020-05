Fraîchement débarqué sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Streets of Rage 4 fait l’objet d’une attention toute particulière sur jeuxvideo24.

L’intégralité du jeu en vidéo

Voici en effet venir l’intégralité du jeu de Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games. Oui, les douze niveaux joués pour la première fois, en un seul run, avec le curseur sur la difficulté normale et en coopération

La fin du mode Histoire

Pour ceux qui ne veulent voir que la fin de Streets of Rage 4, nous avons isolé les deux derniers niveaux (11 et 12) dans la vidéo ci-dessous.

Contexte d’une soirée bien mal embarquée

Si Streets of Rage 4 a droit à un traitement tout particulier dans nos colonnes, ce ne fut pourtant pas gagné d’avance. Explications.

Après une longue soirée animée avec le très bon For the King, deux de vos rédacteurs dévoués se lancèrent nonchalamment à la découverte de Streets of Rage 4. Juste « histoire de voir ce que ca donne » qu’ils dirent, même s’il fut déjà 1h30 du matin.

Une demi-heure de tentatives de connexion à la session en coop plus tard (ça mériterait qu’on s’y attarde tellement c’est déplorable), nous partîmes à la découverte du jeu. Les premiers coups tombèrent, les enchaînent de combos firent timidement leur apparition et la formule se montra rapidement chronophage. Ainsi défilèrent les niveaux jusqu’à arriver, vers 4h du matin, au générique de fin qui conclut de belle manière cette session coopérative si mal engagée.