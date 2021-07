Disponible depuis plusieurs jours pour tous les abonnés Ultimate au Xbox Game Pass, le jeu Space Jam : A New Legacy sera proposé à tous à partir de demain, le 15 juillet. On profite de l’occasion pour vous proposer notre vidéo maison de ce beat’em up au style rétro.

Un jeu plutôt court mais assez fun, principalement là pour promouvoir la sortie imminente du nouveau film Space Jam.

Développé par Digital Eclipse, Space Jam : A New Legacy – The Game permet de passer un bon moment en compagnie de LeBron James et des toons. Puisqu’il sera gratuit sur le Microsoft Store dès demain, on vous invite à vous y essayer.