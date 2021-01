Sorti en toute fin d’année dernière, Shady Part of Me est l’une des belles surprises de l’année 2020.

Logiquement, après vous avoir dévoilé son introduction nous vous proposons de découvrir la fin du jeu en vidéo, si jamais vous aviez décidé de ne pas vous lancer dans l’aventure. Attention SPOILER donc !

Disponible depuis le 10 décembre 2020, Shady Part of Me est jouable sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.