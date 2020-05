Les nouveautés c’est bien, les incontournables c’est pas mal non plus. Avec sa formule aussi gourmande qu’addictive, Overcooked 2 régale les chefs virtuels depuis 2018 (voire avant avec le premier volet) et c’est en coopération qu’on s’y est récemment remis.

L’occasion de terminer le mode Histoire du jeu de base et de vous en proposer le tout dernier niveau (le level 6-6 donc) dans le cadre de notre chronique On a terminé pour vous.

Overcooked 2 est évidemment toujours disponible sur l’ensemble des supports avec, pour les plus accrocs, le plein de DLC (gratuits ou payants, il y en a pour tous les goûts) permettant de prolonger cette expérience culinaire signée Team 17 et Ghost Town Games.

Avec ses niveaux délicieusement tordus, son multijoueur parfaitement taillé pour les règlements de compte au couteau de cuisine et son contenu bien assaisonné, Overcooked 2 est encore à ce jour un très bon party game. À condition d’avoir un partenaire de jeu aux nerfs suffisamment solides pour supporter vos insultes et votre mauvaise foie…