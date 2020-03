Étape logique après notre vidéo des premières minutes, voici notre classique présentation de la fin de Ori and the Will of the Wisps.

Le combat contre le dernier boss dans son intégralité (attention au spoiler donc), la cinématique de fin ainsi que les crédits complets pour une fin à la hauteur de cette nouvelle aventure d’Ori.

Et si jamais vous n’avez pas envie d’attendre notre verdict complet, sachez que chez jeuxvideo24 on a tout simplement adoré ce nouveau chapitre proposé par Moon Studios qui, on le rappelle, est disponible sur PC et Xbox One.