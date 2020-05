La semaine dernière, on vous proposait notre test de Moving Out. Maintenant on passe à l’étape supérieure avec le jeu de déménagement de DevM Games et SMG Studio puisque l’on vous propose d’en découvrir la fin, à savoir le tout dernier niveau.

Comme pour l’ensemble du titre, c’est en coopération à deux joueurs que nous avons terminé Moving Out après avoir fait face à un boss assez amusant à combattre.

Challengers dans l’âme que nous sommes, nous profitons aussi de l’occasion pour vous proposer l’intégralité des niveaux de l’espace de Moving Out, autrement dit une séquence regroupant les six derniers niveaux du jeu complétés avec la Médaille d’Or. Tant qu’à faire.