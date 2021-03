Testé et apprécié dans nos colonnes en mai 2020, le Moving Out de Team17, DevM Games et SMG Studio s’est récemment offert du nouveau contenu téléchargeable. Un pack à 7,49€ baptisé Movers in Paradise et qui mérite franchement le détour, pour peu que vous ayez accroché au concept (pourtant pas toujours bien exploité) du jeu orginal.

Voici en tout notre vidéo du derniers des 13 niveaux de ce DLC Movers in Paradise, un level joué en coopération à 2 joueurs avec la médaille Gold à la clé.

Téléchargeable sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, ce contenu fera bientôt l’objet d’un aperçu plus détaillé dans nos colonnes.