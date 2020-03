L’arrivée toute fraîche de Metro Redux sur Nintendo Switch nous a replongé manière chaleureuse dans l’univers du Metro de 4A Games. On s’est alors rappelé qu’un beau jour de mai 2013, alors que Metro : Last Light venait tout juste de paraître, nous avions publié la fin complète du jeu.

Le moment est donc idéal pour garnir notre chronique « On a terminé pour vous » en vous re-proposant cette séquence finale d’un jeu qui, à l’époque, n’avait pas manqué de nous séduire.

Rappelons qu’il est ici question de la version d’origine de Metro : Last Light sur PC et non de la réédition Redux même si, sur ce support, les différences techniques étaient minimes.