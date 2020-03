Après les premières minutes dans DOOM Eternal voici logiquement la vidéo de la fin complete du jeu.

Si vous n’avez pas prévu de vous plonger dans le jeu de Bethesda et id Software, on vous offre donc ici l’opportunité de voir le dénouement de cette histoire, le tout dans une configuration graphique poussée au maximum et une résolution de 1440p.

Un tout petit peu plus de 30 minutes de gameplay pour découvrir la fin de la dernière mission, le combat (interminable) contre le boss de fin et la très courte séquence de fin.

Evidemment si vous avez prévu de terminer par vous même ce DOOM Eternal, FPS bourrin et plutôt jouissif, on vous déconseille de regarder notre vidéo du jour.