Après notre verdict sans appel, place à notre classique vidéo de fin pour Desperados 3.

Une vidéo qui inclut la cinématique d’introduction de la dernière mission et qui, pour des raisons de longueur, enchaîne directement avec la mise en place pour l’affrontement final. Bien évidemment on vous déconseille de la visionner si vous voulez découvrir par vous-mêmes le dénouement de cette aventure.

En revanche, si vous coincez sur ce final, vous trouverez là une façon de faire pour réussir, à tous les coups, ce final grandiose.

Desperados 3, développé par Mimimi Games, est disponible sur PC, Xbox One et PS4. Et comme on aime bien insister, on vous rappelle une dernière fois que cet opus est un véritable petit bijou.