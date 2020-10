La boucle est bouclée pour le pêcheur chinois de Sobaka Studio. Après notre vidéo des Premières Minutes puis notre test, c’est ni plus ni moins que la séquence finale de 9 Monkeys of Shaolin que l’on vous invite à découvrir à présent. La fin du jeu à réserver aux curieux et à ceux qui n’ont pas peur de se faire spoiler, même si la notion de « spoil » est ici toute relative.

Une fin qui intervient après 3 petites heures de jeu pour ce beat’em up pas inintéressant mais hélas sans saveur particulière. Un 9 Monkeys of Shaolin surtout peu judicieux dans certains de ses choix et que l’on conseille uniquement aux inconditionnels du genre prêts à passer outre ce lot de défauts.