Désormais disponible sur PC (Epic Games Store et Ubisoft Store), Stadia, PS4 et Xbox One, Watch Dogs Legion a logiquement droit à un passage dans notre chronique des Premières Minutes. Accompagnez-nous avec cette vidéo de près de 40 minutes de gameplay, le début du jeu et un peu plus encore pour prendre la température sur ce nouveau Watch Dogs.

Notre verdict à venir sur ce Watch Dogs Legion dont on rappelle qu’il déboulera aussi sur les consoles de nouvelle génération, le 10 novembre sur Xbos Series S / Series X puis le 19 novembre sur nos PS5.